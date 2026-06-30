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Francia y Paraguay se vuelven a ver las caras en un Mundial tras un antecedente inolvidable: el gran candidato ante los “cazadores de utopías”

La Albirroja de Alfaro, tras el gran golpe ante Alemania, vuelve a tener un rival de peso en la Copa del Mundo 2026. El antecedente que ilusiona a los galos pero que también llena de orgullo a los paraguayos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mundial 1998, Francia vs. Paraguay.
Mundial 1998, Francia vs. Paraguay. Foto: X
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Francia y Paraguay protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en choque de estilos que tendrá lugar este sábado 4 de julio a las 18 (hora argentina) en Philadelphia.

Una de las grandes potencias del fútbol mundial chocará con una selección paraguaya que llega tras dar uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania.

Paraguay vs Alemania por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Antecedente inolvidable

El historial mundialista entre ambos equipos tiene un antecedente inolvidable. Se enfrentaron en los octavos de final del Mundial Francia 1998, en un partido que durante mucho tiempo fue símbolo de la resistencia paraguaya. Aquella tarde en Lens, la Albirroja, dirigida por Paulo César Carpegiani y con José Luis Chilavert estelar llevó al límite al anfitrión.

El encuentro permaneció 0-0 durante 113 minutos hasta que Laurent Blanc marcó el llamado “gol de oro” y le dio a Francia una victoria por 1 a 0. A la postre, los franceses terminarían conquistando su primera Copa del Mundo, algo que ilusiona a los galos con repetir.

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Mundial 1998, Francia vs. Paraguay.
Mundial 1998, Francia vs. Paraguay. Foto: X

Cómo llega cada equipo

Francia llega como una de las máximas candidatas al título. Tras una sólida fase de grupos, avanzó con puntaje ideal y ratificó su favoritismo en los 16avos de final al vencer con autoridad a Suecia por 3 a 0.

El conjunto francés tiene una delantero que “mete miedo”, con nombres de jerarquía como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, entre otros, respaldado por la experiencia y profundidad de un plantel acostumbrado a disputar instancias decisivas.

Francia vs Irak por el Grupo I. Foto: REUTERS

Paraguay, en cambio, construyó su camino desde la resiliencia. El equipo de Gustavo Alfaro sufrió una dura derrota ante Estados Unidos en el debut, pero logró recuperarse para meterse en los “mata-mata” como uno de los mejores terceros.

En los dieciseisavos protagonizó la mayor sorpresa hasta el momento: empató 1 a 1 con Alemania durante 120 minutos y luego se impuso 4 a 3 en la definición por penales. Julio Enciso marcó el gol paraguayo, mientras que el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, fue decisivo con sus intervenciones en la tanda desde los 12 pasos.

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Winslow Townson)

En la previa, Francia parte como favorita. Sin embargo, Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro y su deseo de “cazar una nueva utopía”, ya demostró que puede competir de igual a igual ante rivales europeos de primer nivel con la garra que caracteriza a la Albirroja .

Mundial 2026Selección FranciaSelección ParaguayHistorial - Futbol
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Matias Greisert

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