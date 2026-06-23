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Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Portugal y Uzbekistán por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Portugal y Uzbekistán por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Houston de Houston.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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