Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Portugal y Uzbekistán por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Houston de Houston.
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Agenda Mundial 2026:todos los partidos del martes 23 de junio de los grupos J, K y L, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo continúa regalando partidos importantes con 5 encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos. Entre otros, vuelven a jugar Portugal, Inglaterra, Colombia y Croacia. Además, se define el Grupo J de Argentina. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
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Portugal vs Uzbekistán en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Portugal y Uzbekistán por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.