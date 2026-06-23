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Mundial 2026: Cristiano Ronaldo estableció tres récords y se escapó de Lionel Messi en la batalla por los 1000 goles

A sus 41 años, el capitán de la Selección de Portugal marcó un doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026 para entrar en la historia máxima del fútbol.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Cristiano Ronaldo estableció tres récords y se escapó de Lionel Messi en la batalla por los 1000 goles.
Cristiano Ronaldo estableció tres récords y se escapó de Lionel Messi en la batalla por los 1000 goles. Foto: Reuters (Troy Taormina)
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Luego de un debut lejos de su mejor versión en el empate 1 a 1 de Portugal ante República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo encontró su revancha en el Mundial 2026. El capitán portugués fue la gran figura en la victoria frente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K, donde marcó un doblete y volvió a escribir una histórica página en su extraordinaria carrera.

A sus 41 años, CR7 llegó a la Copa del Mundo con la intención de seguir ampliando una colección de récords que parece no tener techo. Y, tras un estreno sin goles, logró recuperar terreno en una competencia que también tiene como protagonista a su eterno rival: Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo recuperó un récord que Lionel Messi había igualado

Antes del inicio de este Mundial, Cristiano Ronaldo ostentaba en soledad una marca única: haber convertido al menos un gol en cinco Copas del Mundo diferentes. Sin embargo, Messi alcanzó dicho registro durante esta edición gracias a su hat-trick ante Argelia, después de haber quedado sin festejos en Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo convirtió un doblete ante Uzbekistán para entrar en la historia máxima del fútbol. Foto: Reuters (Troy Taormina)

Ambos ya compartían otro hito histórico al convertirse en los únicos futbolistas en disputar seis Mundiales distintos. Pero el portugués no tardó en responder. Con sus dos tantos contra Uzbekistán, recuperó la exclusividad de una marca que parece destinada a permanecer inalcanzable durante muchos años.

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El duelo estadístico entre las dos máximas figuras del fútbol del siglo XXI suma así un nuevo capítulo en una rivalidad que sigue vigente incluso en la recta final de sus carreras.

El doblete histórico que convirtió a CR7 en el goleador récord de Portugal

Además de recuperar terreno frente a Messi, Cristiano Ronaldo alcanzó otra marca histórica para el fútbol portugués. Con sus dos goles llegó a 10 conquistas en Mundiales y superó al legendario Eusebio, que había cerrado su trayectoria mundialista con nueve tantos.

Cristiano Ronaldo alcanzó los 10 goles con Portugal en Mundiales y superó a Eusebio (9 tantos). Foto: Reuters (Pedro Nunes)

La actuación también le permitió transformarse en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de las Copas del Mundo. Con 41 años y 138 días, dejó atrás un registro que había establecido Messi apenas unos días antes, cuando convirtió dos goles frente a Austria con 38 años y 363 días.

De todos modos, el récord absoluto del futbolista de mayor edad en marcar en un Mundial continúa en poder del camerunés Roger Milla, quien anotó ante Rusia en Estados Unidos 1994 con 42 años y 39 días.

Cristiano Ronaldo va por los 1.000 goles en su carrera profesional

Si hay una cifra que moviliza a Cristiano Ronaldo en esta etapa de su carrera, esa es la barrera de los 1.000 goles oficiales. Considerado desde hace tiempo el máximo goleador de la historia del fútbol, el delantero portugués sigue ampliando una cuenta que parecía imposible de alcanzar para cualquier jugador.

Cristiano Ronaldo se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de un Mundial. Foto: Reuters (Phil Noble)

Gracias a su doblete contra Uzbekistán, CR7 llegó a 974 goles oficiales y quedó a apenas 26 festejos de un objetivo que podría convertirlo en el primer futbolista en alcanzar los cuatro dígitos.

Detrás suyo aparece Messi, su perseguidor más cercano, con 916 anotaciones. Si bien la diferencia sigue siendo considerable, ambos continúan alimentando una rivalidad histórica que ya trascendió generaciones y que sigue sumando más capítulos en el Mundial 2026.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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