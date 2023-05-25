Estudio reveló que tomar dos o tres tazas de café o té por día protege la salud del cerebro

Imagen de taza de té. FOTO: unsplash

El café y el té son dos de las infusiones elegidas por muchas personas para tomar en cualquier momento del día y una nueva investigación habla acerca de sus beneficios.

En este caso, especialistas australianos encontraron una relación positiva entre beber dichas infusiones y el grosor de nuestra capa de fibras nerviosas retinianas maculares, que son un indicador de la salud cerebral.

Cerebro de estudio. FOTO: unsplash

La mácula es la parte central de la retina en la parte posterior del ojo que permite que disfrutemos de una visión central nítida, mientras que la capa de fibras nerviosas de la retina es una capa delgada de células nerviosas que transmiten información visual del ojo al cerebro.

La palabra de los analistas

“Nuestros hallazgos indican que, si consumimos de dos a tres tazas de café o más de cuatro tazas de té al día, el grosor macular aumentará”, declaró la Dra. Lisa Zhuoting Zhu, investigadora principal del equipo de epidemiología oftálmica del Centre for Eye Research Australia, quien lideró el estudio publicado en Nutrients.

Taza de café. FOTO: unsplash

La especialista indicó que el estudio se inspiró en la evidencia existente de que ambas infusiones pueden tener efectos protectores para el cerebro: “Muchas culturas beben café y té casi todos los días, de una a más de cinco tazas, por lo que es importante conocer los posibles beneficios o riesgos para nuestra salud”, dijo.

Y añadió que durante la investigación se utilizó el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina macular como una medida de la salud del cerebro: “Cuanto más delgada es la capa, mayor es el riesgo de neurodegeneración”.