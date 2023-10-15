Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

AySA se sumó a la campaña del “Día Mundial de Lavado de Manos” para la prevención de enfermedades

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, expresó: “La higiene y el lavado de manos, son fundamentales para prevenir enfermedades y salvar vidas".

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.
Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cada 15 de octubre, se celebra el “Día mundial de Lavado de Manos”, como forma de concientizar a la población sobre la importancia de esta acción fundamental en términos de salud pública que permite reducir hasta un 50 por ciento el riesgo de contraer enfermedades.

En correlación con dicha efeméride, AySA acompañó la iniciativa con el objetivo de reforzar este simple hábito de higiene básico en el cuidado de la salud de las personas.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, expresó: “La higiene y el lavado de manos, son fundamentales para prevenir enfermedades y salvar vidas. Tomar conciencia de la importancia de esta simple acción es una gran oportunidad para que todos los sectores de la sociedad, del gobierno y de las empresas repensemos la universalización del acceso al agua potable y saneamiento como el derecho humano que cada vecina y cada vecino merece tener”.

Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.
Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.

Foto: AySA.

Contenido Recomendado

El río artificial que logró lo imposible en pleno desierto de Medio Oriente:impulsó la agricultura y se convirtió en un hito de la ingeniería hidráulica

El río artificial que logró lo imposible en pleno desierto de Medio Oriente: impulsó la agricultura y se convirtió en un hito de la ingeniería hidráulica

Tarifas en el AMBA:cuánta plata necesitó una familia en mayo 2026 para pagar luz, gas, agua y transporte público

Tarifas en el AMBA: cuánta plata necesitó una familia en mayo 2026 para pagar luz, gas, agua y transporte público

En efecto, el lavado de manos es una acción simple y efectiva que evita la propagación de enfermedades infecciosas, como por ejemplo, aquellas que son transmitidas durante la ingesta de alimentos (síndrome urémico hemolítico), entre otros. La incorporación de la higiene como hábito, implica la reducción tanto de enfermedades como de infecciones respiratorias.

Si bien, en las últimas décadas se registró un mayor compromiso de la población mundial en la incorporación de este hábito, gran parte de la comunidad no tiene acceso al agua potable, el cual es considerado un derecho humano por las Naciones Unidas. De este modo, las poblaciones excluidas son víctimas de las afecciones provocadas por la falta de este recurso vital para su desarrollo. En Argentina, el 80% de la población local tiene acceso al servicio de agua, y el 56% al servicio de saneamiento, este panorama es sumamente alentador en relación a índices registrados en distintas partes del mundo.

Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.
Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.

Foto: AySA.

La importancia del agua

La disposición de agua potable es fundamental en el ciclo de vida del ecosistema, se trata de un bien natural que permite el desarrollo de la sociedad y contrarresta la pobreza. El agua como sinónimo de vida, es el líquido más importante de la naturaleza por muchos motivos, entre ellos, cumple múltiples funciones en los seres vivos, y se encarga del transporte de nutrientes a las células, colabora en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea.

En el año 2020 la empresa AySA impulsó un importante plan de obras que hoy llega a un total de 1.689 con el objetivo de contribuir a la universalización de los servicios de agua y saneamiento en su área de concesión priorizando las zonas más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 26 partidos de su área de concesión en el conurbano bonaerense. Como respuesta a la problemática de la desigualdad, para fines del 2023 se habrán finalizado más de 4000 km de redes, beneficiando en relación al servicio de agua potable a más de 1.700.000 habitantes.

Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.
Día Mundial de Lavado de Manos. Foto: AySA.

Foto: AySA.

A través de diversas estadísticas, se registró que la sociedad trabaja en la construcción de hábitos saludables sostenidos en el tiempo, para la prevención de afecciones que evitan la saturación del sistema de salud global.

El agua potable y el jabón son herramientas eficaces para prevenir las enfermedades. Lavarse las manos salva vidas, por eso en esta fecha AySA renueva su compromiso para que todos sus usuarios y usuarias tengan acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento.

Para conocer más información y consejos para el lavado de manos, ingresá a: www.aysa.com.ar/estaentusmanos

AguaAySAMalena Galmarini
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. ANMAT prohibió la comercialización de distintos productos de limpieza y cocina:conocé cuáles son y los motivos

    ANMAT prohibió la comercialización de distintos productos de limpieza y cocina: conocé cuáles son y los motivos

  2. Constitución cambia para siempre:cómo será la obra del nuevo Centro de Trasbordo que impactará a miles de pasajeros

    Constitución cambia para siempre: cómo será la obra del nuevo Centro de Trasbordo que impactará a miles de pasajeros

  3. La Ciudad de Buenos Aires inauguró el nuevo puente de Villa Lugano:cómo cambia el tránsito en la autopista Dellepiane

    La Ciudad de Buenos Aires inauguró el nuevo puente de Villa Lugano: cómo cambia el tránsito en la autopista Dellepiane

  4. F-16:la razón por la que Argentina recibirá antes de tiempo seis nuevos cazas de combate

    F-16: la razón por la que Argentina recibirá antes de tiempo seis nuevos cazas de combate

  5. PAMI exige validar la identidad de sus usuarios:cómo hacer el trámite para no perder el acceso

    PAMI exige validar la identidad de sus usuarios: cómo hacer el trámite para no perder el acceso
Lo último
También podría interesarte
Política

Adorni presentó su declaración jurada:dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Adorni presentó su declaración jurada: dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Economía

Regalos más baratos para el Día del Padre:cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Regalos más baratos para el Día del Padre: cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Subieron los bonos argentinos en Estados Unidos y el riesgo país opera en su nivel más bajo desde 2018

Mundial 2026:cuánto cuesta armar un “kit del hincha” para alentar a la Selección Argentina, con camiseta y accesorios incluidos

Free shops en pasos fronterizos:cómo comprar sin impuestos hasta 500 dólares y la lista de productos inhabilitados

Internacionales

El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica:cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica: cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

Escala la tensión en Medio Oriente:Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “gran dureza” este jueves

Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y advierte por una peligrosa escalada en Medio Oriente

La cumbre Bush-Menem en la Casa Blanca:cuando argentina volvió al centro de la escena hemisférica, por Germán Luis Kammerath