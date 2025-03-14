Llega la fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal 2025: dónde se celebra y cómo comprar entrada

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumarse a una iniciativa solidaria para ayudar a Bahía Blanca a través de la donación de colaboraciones.

Picada. Foto: Freepik

Fundado en 1890, Uribelarrea es un pueblito reconocido por su gastronomía, especialmente por sus quesos y embutidos artesanales. Su arquitectura de inspiración europea y su ambiente sereno lo convierten en un destino ideal para recorrer. Además, cada año es sede de la Fiesta de la Picada y la Cerveza, un evento imperdible para los amantes de esta bebida.

Conocido por su ambiente tranquilo y sus construcciones históricas, es un destino ideal para una escapada de fin de semana. Está ubicado en la provincia de Buenos Aires, a 88,3 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuándo será la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal?

Originalmente programada para principios de mes, la fiesta tuvo que reprogramarse para el 15 y 16 de marzo por cuestiones climáticas. El evento se realizará en el predio de la Sociedad de Fomento.

Los interesados podrán disfrutar de una oferta gastronómica única con una gran variedad de fiambres, quesos y embutidos, acompañada de la mejor cerveza artesanal de la zona. Además, habrá un sector dedicado a artesanos.

Para comprar entradas tenés que ir a este link.

Uribelarrea, pueblo en la Provincia, entrada al pueblo, turismo

¿Qué artistas estarán en la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal?

La Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal no solo es un evento para disfrutar de buena comida y bebida, sino que también ofrece espectáculos en vivo para toda la familia. Para la edición 2025, ya hay artistas confirmados.

El sábado 15 de marzo se presentará la reconocida artista Soledad Pastorutti. El domingo 16 de marzo, el público podrá disfrutar del show de la popular banda argentina Los Tipitos.

Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal. Foto: Instagram @uribelarreaoficial

