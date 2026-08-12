Carnes premium, sushi y música: así es Gekko, el exclusivo restaurante de Bad Bunny que es furor entre las celebridades

Gekko, el restaurante de Bad Bunny. Foto: Instagram/gekkomiami

Después de consolidarse como una de las grandes figuras de la música urbana, Bad Bunny también incursionó en el mundo de la gastronomía. En 2022, el artista puertorriqueño se asoció con el empresario David Grutman para abrir Gekko, un exclusivo restaurante ubicado en Brickell, uno de los sectores más reconocidos de Miami, Florida.

Desde que se inauguró, el establecimiento se convirtió en uno de los puntos gastronómicos más sofisticados de Miami y suele tener visitas de celebridades. Entre sus visitantes se encuentran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes recorren frecuentemente sitios exclusivos de Miami, ya que viven allí.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Gekko, el restaurante de Bad Bunny. Foto: Instagram.

Uno de los encuentros más recordados tuvo lugar a fines de febrero, cuando el futbolista y la modelo eligieron Gekko para festejar el cumpleaños de la argentina. De la gran fiesta también participaron amigos cercanos de la pareja, entre ellos Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Además, Bizarrap estuvo presente y se encargó de musicalizar la noche.

Así es Gekko, el restaurante de Bad Bunny en Miami

Gekko funciona en el SLS Lux Brickell Hotel y se dedica a ofrecer una propuesta que combina la cocina japonesa con el concepto de un steakhouse. Su nombre hace referencia a la expresión japonesa “luz de luna”, una idea que también se refleja en la ambientación del lugar.

Gekko, el restaurante de Bad Bunny. Video: Instagram/gekkomiami

El restaurante cuenta con una estética sofisticada, inspirada en la cultura asiática, con predominio de tonos oscuros y una iluminación tenue que busca generar un ambiente íntimo y exclusivo.

En su menú se pueden encontrar cortes de carne de alta calidad, distintas variedades de sushi y platos elaborados a base de mariscos. La propuesta gastronómica se completa con una selección de cócteles y una extensa carta de vinos de lujo y botellas.

La combinación entre carnes premium y técnicas de la cocina japonesa es uno de los principales atractivos de Gekko, que se posicionó como uno de los restaurantes elegidos por figuras internacionales que visitan Miami.

Gekko, el restaurante de Bad Bunny. Foto: Instagram/gekkomiami

“La comida excelente, buenas porciones, buena presentación y un sabor divino!”, “Desde que llegamos, la experiencia fue excelente. El ambiente es muy bonito y acogedor, la variedad de comida es impresionante y la calidad de los ingredientes fue excelente”, “Restaurante espectacular, el servicio, sus recomendaciones fueron perfectas”, son algunas de las opiniones de los comensales.

Dónde queda Gekko, el restaurante de Bad Bunny en Miami

Gekko está ubicado en Brickell, Miami, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La dirección exacta es 8 SE 8th Street, Miami, Florida 33131. El restaurante fue creado por el empresario David Grutman y el cantante Bad Bunny y abrió sus puertas en 2022.

El lugar combina el concepto de un Japanese steakhouse con un lounge nocturno y ofrece una propuesta gastronómica basada en carnes premium, sushi y mariscos, dentro de un ambiente sofisticado.