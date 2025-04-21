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Pollo a la toscana, una receta que transporta a Italia: cómo preparar esta delicia en menos de media hora

Uno de los beneficios de este plato es que se prepara más rápido de lo que parece, pero el resultado es tan espectacular que todos te van a pedir a receta.

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Cómo hacer pollo a la toscana. Foto Freepik
Cómo hacer pollo a la toscana. Foto Freepik
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Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Italia son sus bellos paisajes y, en segundo lugar, su deliciosa gastronomía. Es que la comida argentina tiene sus raíces en ella, lo que explica en gran parte ese amor único por sus platos irresistibles.

Dentro de todos ellos, el pollo a la toscana se lleva todos los elogios porque además de ser un plato delicioso, es supercompleto: la carne aporta proteínas, mientras que las verduras (tomate y espinaca) son fuente de vitaminas y minerales. Además, la crema le da ese sabor único que tanto lo caracteriza.

Uno de los beneficios de este plato es que se prepara más rápido de lo que parece, pero el resultado es tan espectacular que todos te van a pedir a receta. A continuación, te dejamos el paso a paso para hacerla y sorprender a tus invitados.

Pollo a la toscana. Foto Unsplash
Pollo a la toscana. Foto Unsplash

Cómo hacer pollo a la toscana, paso a paso. Foto Freepik

Receta paso a paso para hacer pollo a la toscana

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo deshuesadas
  • 150 gramos de espinacas frescas
  • 250 gramos de tomates cherry
  • 300 mililitros de crema
  • 2 cucharadas de manteca
  • 3 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Gajos de limón (opcional)

Paso a paso

  2. Dorar las pechugas: sanozar las pechugas de pollo con orégano, sal y pimienta. Verter un chorrito de aceite en una sartén y dorar unos 15 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción para que se hagan por los dos lados.
  4. Preparar el sofrito: lavar los tomates y partir por la mitad. Lavar y secar las espinacas. Pelar y picar el ajo muy finito. Cuando las pechugas estén listas, retirar y reservar. Aprovechar la sartén y los jugos de cocción del pollo, y ahí mismo agregar la manteca, el ajo y el tomate.
  6. Agregar las espinacas: Pasados unos minutos incorporar las espinacas. Una vez que estén listas, agregar la crema y el parmesano y mezcla. Bajar la intensidad del fuego para que la salsa vaya espesando.
  8. Incorporar el pollo: cuando la salsa haya alcanzado la consistencia que se busca, agregar de nuevo el pollo y dejar que se cocine en la salsa unos 5 minutos. Y ya está listo para servir.
  10. Opcional: se pueden agregar unos gajos de limón para aportar acidez.
Pollo a la toscana. Foto Freepik
Pollo a la toscana. Foto Freepik

Pollo a la toscana. Foto Freepik

Algunos puntos a tener en cuenta

  • Al momento de sazonar la pechuga, se pueden agregar otras finas hierbas de preferencia como estragón, perejil, cebollino, eneldo o salvia.
  • Para aligerar un poco la receta, se puede eliminar la manteca que se agrega para rehogar el tomate y el ajo.
  • Otra idea de presentación es cortar en cubos las pechugas de pollo. De esta forma, se hará antes y es más práctico para servir y comer.
  • En el caso de que se prefiera cocinar las pechugas en el horno, hay que precalentarlo y asarlas 25 minutos a 180 ⁰C. Hay que darlas vuelta a mitad de cocción y bañarlas con el jugo que va soltando. También se puede agregar un chorrito de vino blanco en vez de la nata.
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