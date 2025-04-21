Pollo a la toscana, una receta que transporta a Italia: cómo preparar esta delicia en menos de media hora

Cómo hacer pollo a la toscana. Foto Freepik

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Italia son sus bellos paisajes y, en segundo lugar, su deliciosa gastronomía. Es que la comida argentina tiene sus raíces en ella, lo que explica en gran parte ese amor único por sus platos irresistibles.

Dentro de todos ellos, el pollo a la toscana se lleva todos los elogios porque además de ser un plato delicioso, es supercompleto: la carne aporta proteínas, mientras que las verduras (tomate y espinaca) son fuente de vitaminas y minerales. Además, la crema le da ese sabor único que tanto lo caracteriza.

Uno de los beneficios de este plato es que se prepara más rápido de lo que parece, pero el resultado es tan espectacular que todos te van a pedir a receta. A continuación, te dejamos el paso a paso para hacerla y sorprender a tus invitados.

Pollo a la toscana. Foto Unsplash

Cómo hacer pollo a la toscana, paso a paso. Foto Freepik

Receta paso a paso para hacer pollo a la toscana

Ingredientes



4 pechugas de pollo deshuesadas



150 gramos de espinacas frescas



250 gramos de tomates cherry



300 mililitros de crema



2 cucharadas de manteca



3 dientes de ajo picados



2 cucharadas de queso parmesano rallado



4 cucharadas de aceite de oliva



Sal



Pimienta



Gajos de limón (opcional)



Paso a paso

Dorar las pechugas: sanozar las pechugas de pollo con orégano, sal y pimienta. Verter un chorrito de aceite en una sartén y dorar unos 15 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción para que se hagan por los dos lados. Preparar el sofrito: lavar los tomates y partir por la mitad. Lavar y secar las espinacas. Pelar y picar el ajo muy finito. Cuando las pechugas estén listas, retirar y reservar. Aprovechar la sartén y los jugos de cocción del pollo, y ahí mismo agregar la manteca, el ajo y el tomate. Agregar las espinacas: Pasados unos minutos incorporar las espinacas. Una vez que estén listas, agregar la crema y el parmesano y mezcla. Bajar la intensidad del fuego para que la salsa vaya espesando. Incorporar el pollo: cuando la salsa haya alcanzado la consistencia que se busca, agregar de nuevo el pollo y dejar que se cocine en la salsa unos 5 minutos. Y ya está listo para servir. Opcional: se pueden agregar unos gajos de limón para aportar acidez.

Pollo a la toscana. Foto Freepik

Pollo a la toscana. Foto Freepik

Algunos puntos a tener en cuenta