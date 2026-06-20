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Muy fácil y sin horno: pechugas de pollo rellenas de espinaca para sorprender a tus invitados

Si querés preparar una comida distinta, casera y sin usar el horno, estas pechugas de pollo rellenas de espinaca son una gran opción. Tomá nota de todos los detalles y podrás resolver una comida ¡bien rica!

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Preparación:
10 min
Cocción:
30 min
Total:
40 min
Pechugas rellenas con espinacas ¡una delicia!
Pechugas rellenas con espinacas ¡una delicia! Foto: Chatgpt
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Es una receta simple, pero con buena presentación, ideal para salir de lo habitual sin complicarse. Si sos práctica en la cocina, vas a reinventar la receta, en forma de rollitos, en capas o aprovechar la pechuga para hacerle un relleno original e incorporar las espinacas en tu alimentación.

El pollo es una de las proteínas más consumidas porque es accesible y versátil. Además, aporta proteínas de buena calidad y vitaminas del grupo B, según guías alimentarias y datos del INTA. En esta receta, combinado con espinaca, se logra un plato equilibrado y nutritivo.

Muchas veces el desafío está en trabajar bien la pechuga para que no quede seca. Por eso, es importante abrirla correctamente y no sobrecocinarla.

Los ingredientes del pollo Foto: Bon Viveur.

Cómo lograr un relleno sabroso y seguro

La espinaca es el ingrediente principal del relleno y aporta hierro, fibra y vitaminas. Para trabajarla bien, primero hay que lavarla con agua potable, apta para nuestro consumo, es para eliminar restos de tierra. A veces puede requerir dos o tres veces de agua.

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Después, es importante cocinarla y escurrirla muy bien. Este paso es clave, porque si queda con agua, el relleno pierde textura y puede arruinar la preparación. Y la cocción requiere de 5 minutos con el agua hirviendo. Así conservamos el color y sus propiedades.

Para darle más sabor, podés sumarle: ajo, queso, un toque de pimienta o queso crema con mostaza. El relleno tiene que ser simple, pero bien equilibrado. Y para eso hay que probar siempre, hoy te vamos a sugerir cada detalles ¡para hacer una receta rica y fácil!

Un relleno simple ¡pero muy rico! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Al armar la pechuga de pollo rellena, se coloca el relleno sobre la pechuga abierta y se cierra con cuidado. Se hace como un sobre, cuidado con el cuchillo, trabajá en una tabla limpia y firme. Podés usar palillos para mantener la forma y cerrarla.

En la cocción, lo ideal es usar sartén con tapa. Esto permite que el pollo se cocine de forma pareja sin perder el jugo de la carne. También podés agregar un chorrito de caldo o vino blanco para mejorar el resultado.

Estas pechugas rellenas son una forma simple de transformar un ingrediente cotidiano en un plato distinto. Con pocos pasos y algunos detalles, podés lograr una comida casera y una receta fácil.

Ingredientes para las pechugas rellenas

  • 3 pechugas medianas (650 gramos aprox.)
  • 300 gramos de espinaca
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 diente de ajo
  • una cucharadita de manteca
  • 50 gramos de queso crema
  • Queso rallado: opcional

Paso a Paso para esta deliciosa receta con pollo

  1. Lavar las espinacas muy bien y cortarlas bien finitas, picar el diente de ajo y reservar
  2. Con otra tabla y cuchillo preparar las pechugas, se puede hacer un bolsillo para agregarle el relleno o cortes en la parte superior para colocar el relleno, ten cuidado al manipular la pieza de pollo
  3. En una sartén salteamos con un poco de aceite el ajo ,agregamos las espinacas y la manteca. Una vez que pasen cinco minutos reservamos
  4. Agregamos el queso crema, queso rallado (opcional) y sazonamos
  5. Tomamos la pieza de pollo y rellenamos
  6. En una sartén dejamos que tome temperatura y colocamos el pollo a fuego alto para sellar de ambos lados y luego fuego medio/bajo por 15 minutos más

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaPolloComida
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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