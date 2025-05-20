Un serio riesgo para la salud: ANMAT prohibió la venta y uso de un medicamento para la diabetes

La ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución, venta y el uso en todo el territorio argentino del producto “Blood Glucose Test Strip - GLS-77 - CODE 607”, un medicamente para la diabetes, por carecer de la autorización sanitaria necesaria.

Y es que la falta de información técnica, junto con carecer de un control de calidad, representaba un riesgo para la salud de los consumidores, según estimó el organismo.

ANMAT. Foto: NA.

La sede de la ANMAT sobre Avenida de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Las irregularidades salieron a la luz durante una inspección que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo en la sede de la firma “Perri Ortopedia y Cirugía”, perteneciente a Mario Santos Perri, ubicada en la ciudad de Salta.

Hasta allí se acercaron agentes del Departamento de Control de Mercado, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, quienes realizaron el operativo por orden de la ANMAT (IF-2025-24362973-APN-DVPS#ANMAT).

En el procedimiento los inspectores detectaron ocho unidades del insumo médico fabricado por la empresa Yasee Biomedical Inc., Shandong (China) que carecían de datos del importador y autorización para ser comercializado en la Argentina.

Por tanto, la ANMAT prohibió el kit “YASEE® Blood Glucose Meter - MODEL: GLM-77” y las tiras del mismo que estaban siendo vendidas por separado.

Diabetes. Foto: Unsplash.

Diabetes. Foto: Unsplash.

Lo que plantea ANMAT es que este tipo de dispositivos debe contar con la aprobación sanitaria correspondiente, dado que su uso incorrecto o la falta de precisión puede derivar en complicaciones para el tratamiento adecuado de personas con diabetes.

Las decisiones que tomó ANMAT con respecto a la prohibición del medicamento para la diabetes