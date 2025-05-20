Un serio riesgo para la salud: ANMAT prohibió la venta y uso de un medicamento para la diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución, venta y el uso en todo el territorio argentino del producto “Blood Glucose Test Strip - GLS-77 - CODE 607”, un medicamente para la diabetes, por carecer de la autorización sanitaria necesaria.
Y es que la falta de información técnica, junto con carecer de un control de calidad, representaba un riesgo para la salud de los consumidores, según estimó el organismo.
La sede de la ANMAT sobre Avenida de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.
Las irregularidades salieron a la luz durante una inspección que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo en la sede de la firma “Perri Ortopedia y Cirugía”, perteneciente a Mario Santos Perri, ubicada en la ciudad de Salta.
Hasta allí se acercaron agentes del Departamento de Control de Mercado, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, quienes realizaron el operativo por orden de la ANMAT (IF-2025-24362973-APN-DVPS#ANMAT).
En el procedimiento los inspectores detectaron ocho unidades del insumo médico fabricado por la empresa Yasee Biomedical Inc., Shandong (China) que carecían de datos del importador y autorización para ser comercializado en la Argentina.
Por tanto, la ANMAT prohibió el kit “YASEE® Blood Glucose Meter - MODEL: GLM-77” y las tiras del mismo que estaban siendo vendidas por separado.
Diabetes. Foto: Unsplash.
Lo que plantea ANMAT es que este tipo de dispositivos debe contar con la aprobación sanitaria correspondiente, dado que su uso incorrecto o la falta de precisión puede derivar en complicaciones para el tratamiento adecuado de personas con diabetes.
Las decisiones que tomó ANMAT con respecto a la prohibición del medicamento para la diabetes
- Prohibir el uso, la distribución y la comercialización de todos los lotes del producto “Blood Glucose Test Strip - GLS-77 - CODE 607” en todo el país.
- Comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias provinciales, al Ministerio de Salud de la Nación, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a otros organismos involucrados.
- La decisión se encuentra respaldada por el Decreto Nº 1490/92, que otorga facultades a la ANMAT para actuar en resguardo de la salud pública ante la circulación de productos sin autorización.