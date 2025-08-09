Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, se prevé que las condiciones del clima estarán mayormente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, ofreciendo un inicio de jornada fresco. El viento soplará a una velocidad máxima de 12 km/h, pero se espera que no sea el principal protagonista del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde, la temperatura en Buenos Aires alcanzará los 16°C, ofreciendo una jornada templada en la ciudad. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque se espera que haya algunos claros ocasionales. La humedad será moderada, con un nivel máximo del 78%. La intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 22 km/h.