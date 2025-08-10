Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

domingo, 10 de agosto de 2025, 06:04

Hoy en San Luis, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.5°C hasta alcanzar un máximo de 13.5°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, por lo que recomendamos llevar abrigos ligeros.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 17.7°C. Hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente. No hay probabilidad significativa de precipitaciones, pero la humedad alcanzará un nivel máximo del 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. El amanecer ofrecerá vistas espectaculares para quienes madruguen y deseen disfrutar del inicio del día.