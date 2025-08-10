Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Información Climatológica

Hoy en San Luis, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.5°C hasta alcanzar un máximo de 13.5°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, por lo que recomendamos llevar abrigos ligeros.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 17.7°C. Hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente. No hay probabilidad significativa de precipitaciones, pero la humedad alcanzará un nivel máximo del 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. El amanecer ofrecerá vistas espectaculares para quienes madruguen y deseen disfrutar del inicio del día.