Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Clima actual

El clima de este jueves en Buenos Aires comenzará con una mañana despejada. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 5.6°C. Aunque el cielo permanecerá mayormente despejado, no se espera precipitación en las primeras horas del día. En cuanto al viento, se registrará una velocidad que no superará los 10 km/h, lo que contribuirá a una atmósfera tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo se tornará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C y se mantendrán estables durante la mayor parte de la jornada. La humedad relativa alcanzará un 55%, y las brisas aumentarán ligeramente su velocidad, situándose entre 10 y 15 km/h. El día concluirá sin anuncios de lluvias, asegurando una noche tranquila.