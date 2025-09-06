Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima del día

Pronóstico para la mañana en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, el clima estará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, lo que se traduce en un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre si se viste adecuadamente. La velocidad máxima de los vientos alcanzará los 11 km/h, por lo que se recomienda tener abrigo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá mostrando una tendencia nubosa, con temperaturas ascendiendo a 18.5°C. Aunque no se esperan lluvias significativas, la humedad máxima será del 85%, generando una sensación de bochorno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

En cuanto a aspectos astronómicos, el amanecer se producirá a las 07:28 y el atardecer será a las 18:06, brindando varias horas de luz natural para disfrutar del día.