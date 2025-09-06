Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025
Pronóstico para la mañana en Santa Fe
Esta mañana en Santa Fe, el clima estará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, lo que se traduce en un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre si se viste adecuadamente. La velocidad máxima de los vientos alcanzará los 11 km/h, por lo que se recomienda tener abrigo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá mostrando una tendencia nubosa, con temperaturas ascendiendo a 18.5°C. Aunque no se esperan lluvias significativas, la humedad máxima será del 85%, generando una sensación de bochorno.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025
En cuanto a aspectos astronómicos, el amanecer se producirá a las 07:28 y el atardecer será a las 18:06, brindando varias horas de luz natural para disfrutar del día.