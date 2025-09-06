Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso, con temperaturas que variarán entre los 8.5°C durante la mañana, alcanzando los 22.4°C al mediodía. A primeras horas, la probabilidad de precipitación es baja, lo que permite disfrutar de las actividades matutinas al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad de alrededor de 7 km/h. La humedad relativa estará en un nivel de 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso sin lluvias significativas. Las temperaturas seguirán rondando los 22.4°C, comenzando a descender al caer la noche. Los vientos aumentarán ligeramente su velocidad a 11 km/h, lo que podrá generar una sensación térmica más fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas de hoy, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35. Durante la noche, la fase lunar será más visible debido a las condiciones climáticas despejadas.