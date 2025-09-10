Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima hoy

Hoy, el clima en Santa Cruz se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Las mínimas alcanzarán los 3.4°C, mientras que las máximas se situarán alrededor de los 7.3°C. A lo largo de la mañana, se esperan vientos moderados con una velocidad de hasta 25 km/h, proporcionando un ambiente algo ventoso pero sin lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable cerca de los 7°C y la nubosidad parcial seguirá siendo la protagonista. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de 18 km/h. En la noche, las condiciones climáticas seguirán similares, sin cambios drásticos en la temperatura ni precipitaciones previstas. Se recomienda abrigarse adecuadamente para evitar el frío de la noche.