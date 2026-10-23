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Humedad en las paredes: el error que puede multiplicar por cuatro el costo de reparación de una casa

Especialistas advirtieron un aumento de consultas por filtraciones debido a las lluvias. Detectar el ingreso de agua antes de que dañe los interiores ayuda a evitar obras costosas.

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Mancha de humedad y hongos en una pared.
Humedad en casa. Foto: Mapei/Gundolf Renze - stock.adobe.com
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Las humedades en las paredes y las filtraciones en viviendas volvieron a convertirse en un problema después de las lluvias de octubre de 2026. Según datos de la empresa especializada en materiales de construcción MAPEI, las consultas técnicas aumentaron entre un 35% y un 40% tras los últimos eventos meteorológicos.

En esa línea, los especialistas advierten que postergar las reparaciones o tratar únicamente las manchas visibles puede hacer que el costo de solucionar el problema se multiplique hasta cuatro veces.

El error más común al reparar la humedad en las paredes que puede salir muy caro

Uno de los errores más frecuentes es pintar o reparar la pared afectada sin identificar primero de dónde proviene el agua. Aunque la mancha desaparezca temporalmente, la filtración puede continuar avanzando por techos, losas y revestimientos.

Desde MAPEI explicaron que el lugar donde aparece una mancha de humedad no siempre coincide con el punto por el que ingresa el agua. Por eso, recomiendan revisar las cubiertas antes de comenzar cualquier intervención.

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Los especialistas identifican tres fallas recurrentes que pueden comprometer la impermeabilización de una vivienda:

  1. No tratar los puntos críticos: las uniones entre paredes y losas, canaletas, desagües, cañerías y fisuras necesitan sellados adecuados para impedir el ingreso de agua.
  2. Aplicar impermeabilizantes sobre superficies mal preparadas: el polvo, el verdín, los restos de membranas deterioradas y la humedad pueden impedir que los productos se adhieran correctamente.
  3. No respetar las indicaciones de aplicación: utilizar menos material del necesario, diluirlo excesivamente o aplicar nuevas capas antes del secado recomendado reduce la protección.
Trabajador aplica pegamento a las paredes antes de empapelar o imprimar.
Reparar una pared o techo cuando la humedad llega al interior. Foto: Mapei

Cuánto puede aumentar el costo de reparación cuando la humedad llega al interior

De acuerdo con las estimaciones difundidas por MAPEI, reparar una filtración antes de que alcance los ambientes interiores puede costar entre tres y cuatro veces menos que intervenir cuando el daño ya se extendió.

Una reparación preventiva suele concentrarse en sellar fisuras, reforzar sectores vulnerables y aplicar una membrana impermeabilizante. En cambio, cuando el agua afecta cielorrasos y paredes, también pueden ser necesarios trabajos de albañilería y terminaciones.

Entre las tareas adicionales aparecen la reconstrucción de revoques, reparación de cielorrasos, tratamiento de elementos metálicos afectados por corrosión y renovación de pinturas o revestimientos.

La diferencia equivale a un incremento del 200% al 300% sobre el costo de la intervención inicial, según la comparación planteada por la empresa. Se trata de una estimación relativa y no de un presupuesto aplicable a todas las viviendas.

Cómo eliminar las filtraciones y evitar que vuelva a aparecer humedad en casa

Para prevenir daños mayores, el primer paso es identificar el origen de la filtración y evaluar el estado del techo o terraza. También resulta necesario controlar juntas, desagües, pendientes y posibles grietas antes de elegir el sistema de impermeabilización.

Las condiciones de aplicación son determinantes. Por ejemplo, la ficha técnica de Sika Acril Techo establece un intervalo de entre seis y 48 horas entre manos, según las condiciones ambientales, aunque cada producto tiene requisitos específicos.

Otra medida es actuar rápidamente cuando el agua ya ingresó a los ambientes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda secar los materiales afectados dentro de las primeras 24 a 48 horas, siempre que sea posible, para reducir el riesgo de formación de moho.

Después de las lluvias, revisar techos y terrazas y reparar las fallas detectadas permite limitar el deterioro de la vivienda. Si ya existen desprendimientos, filtraciones persistentes o daños estructurales, corresponde solicitar una evaluación profesional antes de comenzar los trabajos.

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