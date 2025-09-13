Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima del día

Pronóstico del clima para hoy en La Pampa

El clima de este sábado promete un amanecer despejado en La Pampa. Durante el día, las temperaturas rondarán una mínima de 7.1°C, mientras que la máxima alcanzará 18.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 29 km/h, lo que generará una sensación de frescura. La humedad relativa estará en el rango medio, proporcionando comodidad durante la jornada matutina. Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día debido al fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el cielo continuará con poca nubosidad y las temperaturas se mantendrán agradables. Hacia la noche, los cielos se mantendrán despejados. Durante estas horas, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 13°C a 14°C, proporcionando una sensación agradable para disfrutar de actividades vespertinas al aire libre. Se sugiere vestirse en capas, ya que la temperatura puede descender al avanzar la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

Este sábado, el amanecer tendrá lugar a las 08:25, mientras que el sol se pondrá a las 18:08. La duración del día será ideal para aprovechar las horas de luz para actividades exteriores.