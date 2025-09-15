Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Buenos Aires

En la mañana de hoy en Buenos Aires, el cielo estará parcialmente nuboso, y se podrán experimentar temperaturas mínimas cercanas a los 5.6°C. No se esperan precipitaciones, lo que ofrece un clima seco y fresco. Los vientos soplarán con una media de 10 km/h, aportando una sensación de frescor en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y en el anochecer, el clima se mantendrá un poco más cálido con máximas de 15.7°C y aún con cielos parcialmente nubosos. La humedad rondará el 92%, generando una atmósfera algo más pesada. Los vientos seguirán a una velocidad máxima de 10 km/h; nada preocupante, pero lo suficiente para refrescar el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte de Buenos Aires a las 08:05, mientras que el atardecer será visible a las 17:52. Este ajuste del ciclo solar nos deja con días un poco más cortos a medida que nos movemos hacia el final del año.