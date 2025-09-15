Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Estado del Clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

Esta mañana en Tucumán, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán con alrededor de 8.5°C, ofreciendo una fresca sensación matutina. No se espera precipitación, lo cual es ideal para quienes planeen actividades al aire libre en las primeras horas del día. Los vientos serán leves, alcanzando los 7 km/h, lo que no presentará un reto importante para los habitantes de la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 22.4°C, permaneciendo dentro de un rango agradable para quienes prefieran temperaturas templadas. A pesar de algunas nubes, no se anticipa lluvia en el área, por lo que la noche será adecuada para planes nocturnos. La humedad relativa será del 80%, manteniendo una sensación agradable. Los vientos se mantendrán en una velocidad estable de 11 km/h, asegurando una tarde y noche tranquilas.