Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Hoy en Catamarca, el clima se presentará con condiciones favorables para quienes disfruten de un cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C con una humedad relativa del 37%, ofreciendo una sensación fresca ideal para actividades al aire libre. Cabe destacar que los vientos soplarán moderadamente con una velocidad de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo agradables, con una temperatura máxima que llegará a los 23.7°C. El cielo, parcialmente nuboso, permitirá el disfrute del día con un sol algo tímido. Para la noche, se espera que la temperatura descienda ligeramente, manteniéndose el cielo con nubes dispersas. Los vientos, que continuarán a lo largo del día, alcanzarán máximos de 33 km/h, aunque no se espera que afecten significativamente las actividades nocturnas.