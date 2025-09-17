A qué hora llueve en Buenos Aires: las localidades bajo alerta amarilla por tormentas y granizo

El SMN informó los territorios que recibirán fuertes lluvias durante este miércoles 17 de septiembre.

Tormentas, clima. Foto: Unsplash.

Este miércoles 17 de septiembre tiene importantes lluvias en distintos puntos de Buenos Aires. En la última semana del invierno 2025, se esperan tormentas que llegarán a las localidades afectadas por la alerta amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su última actualización que llegarán lluvias con fuerza durante la jornada del miércoles 17. Esto llevó a activar una alerta amarilla, que alcanza a un total de siete provincias, además de Buenos Aires, por lo que se deberá tener el paraguas a mano.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires

Con respecto al territorio bonaerense, la zona afectada es la sur. Carmen de Patagones, Bahía Blanca, Villarino, Monte Hermoso, Puan, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist son las localidades bajo alerta.

Las tormentas llegarán por la tarde y se quedarán en la región hasta la madrugada del jueves 18 de septiembre.

Además de Buenos Aires, el SMN indicó que Río Negro, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero también están bajo advertencia. En distintas medidas, se darán fuertes precipitaciones en las próximas horas.

Alerta amarilla por tormentas este miércoles 17 de septiembre. Foto: SMN

“El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”, detalle el texto difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se mencionó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

La zona no se librará de la lluvia por varios días, ya que los datos del SMN muestran que se esperan más tormentas en la noche del jueves 18 y la mañana del viernes 19. Por ende, el paraguas será protagonista a la hora de trasladarse.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas