Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima Córdoba Hoy

Lluvias débiles y nubes en Córdoba

Hoy, Córdoba experimentará un clima con lluvias débiles y un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C y los 21.9°C. Durante la mañana, el viento podría alcanzar una velocidad media de 12 km/h, con una humedad relativa de alrededor del 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y hacia la noche, el clima se mantendrá con condiciones similares. La temperatura máxima esperada es de 21.9°C, mientras que los vientos podrían alcanzar hasta 14 km/h. Se espera que las nubes persistan con posibilidad de lluvias suaves esporádicas, pero sin acumulación significativa de aproximadamente 0 mm.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12, mientras que el atardecer está programado para las 18:21. Si estás interesado en la observación astronómica, la fase lunar actual es de cuarto creciente.