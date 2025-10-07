Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Tiempo actual

El clima en Tucumán para la mañana de este martes 7 de octubre de 2025 será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.5°C. A pesar de la nubosidad, no se espera lluvia, ya que el porcentaje de probabilidad de precipitación es muy bajo. El viento soplará con una velocidad máxima de 7 km/h durante la mañana, lo cual podría refrescar el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo se mantenga parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar los 22.4°C. La humedad relativa alcanzará un máximo del 80%, haciendo el aire más pesado y húmedo. Durante este período, el viento podría incrementar su velocidad, alcanzando hasta 11 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y usar protector solar debido a la exposición ocasional al sol. También se sugiere mantenerse hidratado dadas las condiciones de humedad y calor esperadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de octubre de 2025

En términos astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:06, mientras que el atardecer coincidirá con las 18:35, ofreciendo así unas 10 horas y 29 minutos de luz solar. Las condiciones del cielo durante la noche favorecerán la observación de estrellas.