Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima Salta

Este miércoles 8 de octubre de 2025, el clima en Salta presenta características interesantes a lo largo del día. La mañana comenzará con condiciones de cielos parcialmente nubosos, donde las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Este enlace proporciona más información sobre el clima en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En horas de la tarde, se espera que las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C, manteniéndose los cielos parcialmente nubosos. Los vientos serán moderados con una velocidad que podría llegar hasta los 22 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo de alrededor del 91%, lo cual es significativo para la sensación térmica general.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:03 y se ocultará a las 18:40. Es un día ideal para disfrutar del anochecer gracias a las condiciones favorables del cielo.

Las condiciones de hoy invitan a disfrutar del aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las temperaturas frescas del amanecer. Se aconseja a las personas que planean actividades al aire libre que lo hagan por la tarde para aprovechar el máximo de luz solar.