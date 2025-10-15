Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de la ANSES: cuál es el monto para octubre y quiénes pueden cobrarlo

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. En el noveno mes de 2025, tendrá un aumento del 1,9%. Todos los detalles dentro de la nota.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH). Foto: Freepik.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció algunos puntos claves para cobrar la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH) en octubre de 2025.

La AUH por Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal.

¿Cuál es el monto de la AUH por Discapacidad en octubre de 2025?

Las asignaciones familiares otorgadas por la ANSES aumentarán un 1,9% en octubre de 2025, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH) tendrá un 1,9% de aumento en octubre de 2025. Foto: Freepik

El Decreto 274/24 toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

De esta forma, el monto para octubre de 2025 será de $381,791 por cada menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios solo recibirán el 80% del monto ($305.432,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

ANSES: ¿Quiénes pueden acceder a la AUH por Hijo con Discapacidad?

Monotributistas

Titulares de jubilaciones y pensiones

Trabajadoras de temporada y rurales

Trabajadoras en relación de dependencia

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Que cobren la Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

¿Cómo solicitar la AUH por Discapacidad?

El monto de la AUH por Hijo con Discapacidad será de $305.432,80. Foto: Freepik.

Para solicitar la AUH por Discapacidad, las personas deberán presentar los siguientes documentos:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71):

En el rubro 1, completá los datos del titular.

En el rubro 2, los de la persona con discapacidad.

En el rubro 3, los del representante, si corresponde.

Firmas: tené en cuenta que las firmas deberás completarlas en la oficina de ANSES.

En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario: certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc.).

El paso a paso para hacer el trámite de la AUH por Discapacidad