Explosión tras experimento de ciencias en el colegio Guadalupe: la madre de una de los alumnas dio detalles del incidente

María Cornejo, madre de una estudiante de la institución, habló con la prensa tras el accidente en la institución educativa Guadalupe. Los afectados fueron trasladados al Hospital Fernández.

Colegio Guadalupe de Palermo. Foto: X

El colegio Guadalupe de Palermo vivió momentos de tensión luego de que un experimento de ciencias terminara en una fuerte explosión que dejó al menos cuatro chicos heridos.

María Cornejo, madre de una alumna de la institución, habló con la prensa y dio detalles del incidente: “El colegio está lleno de padres, ambulancias y policía. Queremos calmar a los chicos porque fue durísimo y están todos llorando”.

Colegio Guadalupe de Buenos Aires. Foto: Google Maps

“Hay cuatro chicos lesionados que fueron derivados a distintos hospitales. Dos con quemaduras graves y dos leves, todos en observación”, afirmó ante la consulta de Esteban Trebucq en La Nación +.

“Hasta donde yo sé, no hay adultos afectados”, precisó. “El SAME retiró a todos los chicos que mostraban lesiones, por suerte mi hija salió ilesa, pero entre todos nos tratamos de contener”, completó.