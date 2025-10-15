Seguro no lo sabías: los objetos que no se deben limpiar con papel de cocina porque podría arruinarlos

Cocina, casa. Foto: Freepik.

Las servilletas de cocina son de los objetos que no pueden faltar en los hogares, ya que resultan prácticas para secarse las manos, limpiar un derrame o hasta reemplazar el repasador cuando no está a mano.

Sin embargo, el papel de cocina no sirve para limpiar todo, ya que su uso en algunas superficies puede generar daños. Esto ocurre porque las fibras del papel suelen desprender pelusas y, si se limpia con fuerza, pueden dejar rayones o marcas que después no se borran.

Qué objetos no limpiar con papel de cocina. Foto: Pexels.

Los objetos que no hay que limpiar con papel de cocina

- Pantallas: los celulares, las televisiones y las computadoras tienen su pantalla muy sensible, por lo que el papel de cocina podría arruinarla. Para limpiar estos objetos lo mejor es utilizar un paño de microfibra.

- Madera: si la superficie o el objeto de madera no es liso, el papel podría quedar pegado o enganchado. Para limpiar este tipo de objetos se debe utilizar trapos de microfibra o cualquier tipo de plumero.

- Ventanas y espejos: si bien utilizar servilletas de cocina es lo más común para limpiar estas superficies, no es la mejor idea. Es probable que queden marcas, manchas y pelusas pegadas en el vidrio. Lo ideal es un paño de microfibra.

Cómo limpiar los anteojos.

- Acero inoxidable: si bien el papel no daña directamente el acero, podría arruinarlo si se usan muy seguido, ya que le provoca rayas y le quita brillo. Lo mejor para limpiar este material es toalla de algodón, un trapo de microfibra o una remera vieja.

- Anteojos: limpiar los anteojos con servilletas no es de lo más recomendado ya que puede dejar pelusas y hasta rayar los cristales. Lo que más se recomienda es lavar los anteojos con agua y detergente, y secarlos con un paño seco y limpio.