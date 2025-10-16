Sorpresivo regreso del agua antes del fin de semana: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se darán precipitaciones en las próximas horas.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tiene un clima cambiante: en medio de temperaturas elevadas, aparecieron señales de lluvia. El pronóstico advirtió por el retorno de las precipitaciones al territorio porteño, por lo que puede que haya que sacar los paraguas antes de que llegue el fin de semana.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan algunas lluvias durante el viernes 17 de octubre. Si bien las previsiones señalan que pueden ser leves, es clave tener en cuenta cuándo ocurrirán para no llevarse malas sorpresas.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Cuándo vuelven las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, el SMN apuntó que se esperan lluvias aisladas para la mañana del viernes 17. Las probabilidades están en el 40%, por lo que se estima que no llegarán a la Ciudad de Buenos Aires con mucha fuerza.

La buena noticia es que no se extenderán por mucho tiempo, ya que desde la tarde se espera un cielo nublado que pasará a mayormente nublado durante la noche. Un punto a tener en cuenta es que habrá intensas ráfagas de viento desde la tarde, con cifras de hasta 50 kilómetros por hora.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe mencionar que este viernes 17 se dará un descenso en la temperatura de CABA y sus alrededores. Tras un jueves 16 con una mínima de 19° y una máxima de 28°, el pico bajará hasta 24°. De todos modos, son números acorde a la primavera en Buenos Aires.

Otras provincias con tormentas: 7 provincias bajo alerta amarilla este jueves 16 de octubre

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 16 hay un total de 7 provincias bajo alerta por tormentas fuertes.

Distintas provincias están en alerta por tormentas este jueves 16 de octubre. Foto: SMN

Por un lado, Salta y Jujuy tienen sectores de la provincia bajo alerta amarilla. El agua llegará por la noche y mencionaron que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Por otro lado, las 5 provincias restantes son: Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco y Santa Fe.

En estos casos, las tormentas se darán durante la mañana y la tarde. “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, indicaron desde el SMN.

Y aclararon que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente”.