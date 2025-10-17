Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima en Santa Fe

Estado del tiempo para esta mañana en Santa Fe

En Santa Fe, esta mañana el clima se presenta con condiciones despejadas, adecuado para cualquier actividad al aire libre. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C, lo cual nos lleva a un inicio de día fresco. No se esperan precipitaciones para esta mañana, permitiendo disfrutar de una jornada tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance el día, las condiciones climatológicas cambiarán ligeramente. Por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente cubierto, aunque sin riesgo de precipitaciones. La temperatura alcanzará un máximo alrededor de los 18.5°C lo cual generará un ambiente agradable y templado. Los vientos serán moderados, moviéndose a una velocidad promedio de 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Para las observaciones astronómicas, el sol tendrá su salida a las 07:28 y luego se pondrá a las 18:06, otorgando una cantidad adecuada de horas de luz solar para cumplir con sus quehaceres diarios.