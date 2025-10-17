Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima del día

Hoy en Tucumán, el clima presenta condiciones de un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.5°C. Aunque las probabilidades de precipitación son nulas, se recomienda llevar una campera ligera debido a la frescura matutina. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, las máximas alcanzarán los 22.4°C, manteniendo un ambiente cómodo. El cielo continuará parcialmente nuboso pero sin pronósticos de precipitación o lluvias. Se espera que la humedad alcance un máximo de 80%. Además, los vientos se mantendrán leves, con ráfagas que podrían llegar hasta 11 km/h. Con estas condiciones, el día será ideal para disfrutar de actividades al aire libre o reuniones familiares al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Si planeas salir a disfrutar del día, no olvides usar protector solar y llevar un sombrero para protegerte de los rayos solares. Aunque las temperaturas serán agradables, la exposición al sol directo podría ser intensa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:33 y el atardecer a las 18:35. Estos momentos del día suelen ofrecer vistas impresionantes, por lo que recomendamos tener una cámara lista para capturar el paisaje durante estas horas doradas.