Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima del día
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 06:07

Hoy en Tucumán, el clima presenta condiciones de un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.5°C. Aunque las probabilidades de precipitación son nulas, se recomienda llevar una campera ligera debido a la frescura matutina. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, las máximas alcanzarán los 22.4°C, manteniendo un ambiente cómodo. El cielo continuará parcialmente nuboso pero sin pronósticos de precipitación o lluvias. Se espera que la humedad alcance un máximo de 80%. Además, los vientos se mantendrán leves, con ráfagas que podrían llegar hasta 11 km/h. Con estas condiciones, el día será ideal para disfrutar de actividades al aire libre o reuniones familiares al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Si planeas salir a disfrutar del día, no olvides usar protector solar y llevar un sombrero para protegerte de los rayos solares. Aunque las temperaturas serán agradables, la exposición al sol directo podría ser intensa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:33 y el atardecer a las 18:35. Estos momentos del día suelen ofrecer vistas impresionantes, por lo que recomendamos tener una cámara lista para capturar el paisaje durante estas horas doradas.