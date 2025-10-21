Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Tiempo y Clima

Clima en Tierra Del Fuego durante la mañana

En la mañana de este martes, el clima en Tierra del Fuego se presentará con un panorama mayormente nublado. Se espera que las temperaturas mínimas se registren en torno a los -0.6°C. A lo largo de la mañana, la humedad alcanzará cerca del 96%, lo que podría hacer que el clima se sienta aún más frío. A pesar de las condiciones frías, no se prevé ninguna lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones permanecerán similares, con temperaturas alcanzando máximos de 2.9°C. El cielo estará parcialmente nublado y se mantendrá la baja probabilidad de precipitación. El viento seguirá con ráfagas llegando hasta 22 km/h.

El frío del día será una constante, por lo que se recomienda mantener ropa abrigada en todo momento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición en el horizonte a las 09:54, y se ocultará a las 17:12. Como resultado, este martes contará con un total de 7 horas y 18 minutos de luz diurna.