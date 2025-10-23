Kilómetro a kilómetro, una importante ruta nacional se renueva: es clave en la conexión entre Buenos Aires y el interior

Con más de 24.000 vehículos que la recorren a diario, esta ruta atraviesa un proceso de reforma integral. Las obras apuntan a reforzar los taludes, evitar desmoronamientos y modernizar uno de los principales corredores que une Buenos Aires con el interior productivo del país.

Rutas nacionales. Foto: Google Maps.

La Ruta Nacional 8, que une Buenos Aires con el oeste argentino, está atravesando una etapa clave de renovación. En distintos puntos del tramo que conecta Pilar con Pergamino, máquinas, técnicos e ingenieros trabajan para asegurar la estabilidad de una vía por la que circulan cada día más de 24.000 vehículos.

No es una simple reparación: se trata de una intervención estratégica en una de las arterias viales más importantes del país.

Ruta Nacional 8. Foto: Argentina.gob.ar.

Las obras se concentran en las zonas donde el terreno cedió o mostró señales de socavamiento. En la bajada Da Fonte, cerca de Arroyo Dulce, la empresa Sacde ejecuta tareas de consolidación de taludes y refuerzo de terraplenes afectados por desmoronamientos de tierra.

Los trabajos incluyen movimiento de suelos, relleno con maquinaria pesada y drenaje superficial para prevenir nuevos desprendimientos.

Desde agosto, técnicos de Sacde y Vialidad Nacional realizaron relevamientos y planificaron una obra de refuerzo estructural en los laterales de la autopista. El objetivo es evitar daños en el pavimento y garantizar la seguridad vial en un tramo considerado vital para la conexión entre Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

Ruta Nacional 8. Foto: Argentina.gob.ar.

Las tareas continuarán durante los próximos días hasta completar la compactación final del terraplén, para luego avanzar con el perfilado y reacondicionamiento de banquinas.

En paralelo, la Ruta 8 también se transforma en el distrito de Pilar. Allí se finalizó recientemente la obra de ensanchamiento y repavimentación entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín. El intendente Federico Achával destacó su importancia:

“Ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos”.

Ruta Nacional 8. Foto: Argentina.gob.ar.

La modernización incluyó ampliación de carriles, veredas nuevas, luminarias LED, refugios para el transporte público y mejoras en los espacios de estacionamiento.

El proyecto forma parte de un plan integral de modernización urbana que busca optimizar los principales corredores viales del distrito. Las siguientes etapas contemplan obras de repavimentación y demarcación hasta la Avenida Kirchner.

Inaugurada parcialmente en 2023 por el presidente Alberto Fernández, la Autopista RN 8 es el vínculo directo entre la capital y el corazón productivo del país. Hoy, con la nueva etapa de obras, busca consolidarse como una ruta más segura, moderna y preparada para el tránsito del futuro.