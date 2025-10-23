Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 23 de octubre de 2025, 14:38

Pronóstico del tiempo para la mañana en Tucumán

En la mañana de hoy, Tucumán se despertará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8.5°C, lo que hace recomendable salir con un abrigo ligero. Se prevé que el día transcurra sin precipitaciones, aunque la clima se mantendrá nublado. La humedad alcanzará un 80%, aportando una sensación algo más fresca en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las condiciones del tiempo se mantendrán estables, con una temperatura máxima prevista de 22.4°C. Durante estas horas, el viento soplará desde el sudeste con una intensidad máxima de hasta 7 km/h, lo cual no afectará considerablemente al desarrollo de actividades al aire libre.

También podría interesarte

Paraguas listos: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 22 de octubre, según el pronóstico

Paraguas listos: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 22 de octubre, según el pronóstico

Pasajes para trenes de larga distancia en noviembre: cuáles son los únicos cuatro ramales que funcionan y cuánto cuestan

Pasajes para trenes de larga distancia en noviembre: cuáles son los únicos cuatro ramales que funcionan y cuánto cuestan

El viento será leve durante la jornada de hoy, ofreciendo una oportunidad ideal para disfrutar de actividades en espacios abiertos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de octubre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:06, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:35. De este modo, Tucumán disfrutará de aproximadamente 10 horas y 29 minutos de luz solar.