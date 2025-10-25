Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima local

Hoy en Catamarca, el clima amanecerá con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C. No se esperan precipitaciones significativas, con una probabilidad de lluvia muy baja. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 16 km/h, generando un ambiente fresco y relativamente húmedo con una humedad del 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se prevé un aumento de la temperatura máxima hasta los 23.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. La brisa se hará sentir con vientos alcanzando una velocidad de hasta 33 km/h, lo que ayudará a mantener una sensación térmica más agradable. Al caer la noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, y las temperaturas se situarán entre los 17°C y 20°C. Las posibilidades de precipitaciones seguirán siendo mínimas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Además, es aconsejable protegerse del viento si planea pasar tiempo al aire libre, especialmente durante las horas de la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

En Catamarca, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, brindando aproximadamente 10 horas de luz diurna. Aproveche el día para realizar actividades al aire libre antes de que oscurezca.