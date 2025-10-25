Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el clima traerá un amanecer con un cielo despejado que podría tornarse parcialmente nublado a medida que avanza la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, haciendo que el ambiente sea fresco, especialmente al comenzar el día. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16°C. La humedad relativa estará cerca del 78%, lo que intensificará la sensación térmica. Los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 8 km/h provenientes del sur, brindando una brisa fresca y agradable.

Consejos y recomendaciones para hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda llevar un paraguas al salir, aunque no se anticipan precipitaciones, siempre es bueno estar preparado. Asimismo, aquellas personas que sufran de alergias deben tener precaución debido a los niveles de humedad que podrían intensificar los síntomas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 07:04, y se pondrá a las 17:28.

Un día para disfrutar lo que queda del calor en Ciudad de Buenos Aires.