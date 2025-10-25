Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Tiempo y clima

Hoy en Corrientes, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C, despertando al día con un fresco moderado. Se prevé que el día transcurra con total ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar del aire libre sin preocupaciones. Los vientos moderados, alcanzando hasta 19 km/h, traerán una ligera brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, las temperaturas se elevarán hasta los 18.8°C bajo un cielo que mantendrá la tendencia parcialmente nubosa. La humedad relativa en el ambiente alcanzará un máximo del 94%, por lo que se recomienda llevar ropa ligera pero adecuada en caso de sentir el aire húmedo. La falta de precipitaciones asegurará un día ideal para actividades al aire libre, mientras que los vientos moderarán su intensidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Es recomendable *aprovechar* este *clima* con cielos despejados, disfrutando de actividades al aire libre antes de la llegada del frío de la noche. Mantenga bien hidratada su piel ante la alta humedad y asegúrese de vestirse en capas para adaptarse mejor a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

El amanecer será a las 07:42 horas, ofreciendo un inicio luminoso del día. El sol se despedirá a las 18:08 horas, marcando el inicio de la noche sobre Corrientes.