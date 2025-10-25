Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

sábado, 25 de octubre de 2025

En la clima de este sábado en Formosa, se prevé un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, brindando una mañana fresca. No se esperan precipitaciones, así que no necesitas el paraguas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avanzamos hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán hasta 20.5°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado, lo que mantendrá un balance agradable entre el calor y la frescura del día. La humedad rondará el 41%, brindando un aire seco y cómodo. Con vientos de hasta 17 km/h, el día promete ser ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, se espera que el cielo continúe con algunas nubes dispersas, pero con un clima predominantemente tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Recomendamos vestir con ropa ligera durante el día, pero tener a mano un abrigo para las primeras horas de la mañana y la noche. No olvides aplicar protector solar si piensas pasar mucho tiempo en exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, una excelente oportunidad para disfrutar de un día largo y lleno de actividades.

