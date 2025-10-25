Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima Regional

Clima por la mañana

El clima en la mañana de San Luis estará marcado por un día despejado, sin presencia de precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán de 7.5°C y la humedad alcanzará el 42%. El viento soplará a una velocidad máxima de 19 km/h, proporcionando una sensación de frescura al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, se pronostica que el clima en San Luis se mantendrá con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas llegarán a un máximo de 17.7°C, lo que garantiza un día cálido y agradable. La velocidad del viento se moderará hasta 9.9 km/h, haciendo del atardecer un momento perfecto para disfrutar al aire libre. Sin probabilidades de lluvias, la jornada se presentará ideal para actividades fuera de casa.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Al estar al aire libre, no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.