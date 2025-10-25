Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Condiciones meteorológicas en la mañana

Este sábado 25 de octubre de 2025 por la mañana en Santiago Del Estero, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo temperaturas mínimas alrededor de los 9.5°C. Aunque la probabilidad de precipitación es mínima, se espera que la velocidad del viento alcance raptos máximos de 26 km/h, lo que podría generar ciertas molestias a quienes decidan desarrollar actividades al aire libre. Cabe destacar que la humedad relativa del aire alcanzará su pico máximo en un 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Hacia la tarde y durante la noche, la máxima alcanzará los 22°C, con un ambiente ligeramente cálido con temperaturas agradables. Se prevé que el viento sople de manera más calmada, manteniendo una velocidad media que no superará los 16 km/h. A medida que avance la noche, las condiciones del clima se mantendrán estables con un cielo que continuará mostrando una mezcla de nubes y claros. Aunque las condiciones meteorológicas no son favorables para la lluvia, siempre es recomendable estar prevenido ante cambios sorpresivos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Recomendamos llevar gafas de sol durante el día y una chaqueta ligera para quienes estén al aire libre durante la noche. Mantenerse hidratados puede ser beneficioso dado el clima seco que se espera.