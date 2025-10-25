Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Pronóstico Meteorológico

El clima para hoy en la mañana

Hoy, en la región de Tierra Del Fuego, el día comenzará con un clima mayormente nublado. La temperatura mínima cederá a -0.6°C, con una humedad relativa de 93%. Además, los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C. La velocidad del viento podría aumentar, manteniéndose alrededor de los 36 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más ventosas. La probabilidad de lluvias es baja, con solo un 0% de precipitaciones totales esperadas.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer está programado para las 09:54, mientras que el atardecer se proyecta a las 17:12. Esto brinda un tiempo adecuado para la observación astronómica si el clima coopera.