Cuánto cuesta comprar un tender vertical, la tendencia que se impone para colgar ropa en espacios reducidos

Cada vez más personas buscan soluciones prácticas para secar la ropa sin ocupar tanto lugar. En los hogares con pocos metros cuadrados, y principalmente en departamentos, surgen opciones modernas que combinan funcionalidad, diseño y ahorro de espacio.

Cuánto cuesta comprar un tender vertical. Foto: You Phone Store.

El clásico tender para colgar la ropa está perdiendo protagonismo, en gran parte porque ocupa mucho espacio y genera sensación de desorden. Para solucionar este problema, aparece el tender vertical, una tendencia en crecimiento no solo en espacios reducidos, sino también en hogares grandes, ya que combina practicidad, diseño y brinda una sensación de orden y limpieza.

Si bien esta moda comenzó en departamentos pequeños, donde cada centímetro cuenta, rápidamente se extendió a otros tipos de viviendas gracias a sus ventajas, reemplazando al clásico tender, un invento con mucha historia.

Tender vertical. Foto: Morph.

Además de ahorrar espacio, esta solución aporta modernidad y armonía visual a los ambientes del hogar. Por eso, este cambio llega para responder a una búsqueda de orden, estética y practicidad.

Cuánto cuestan los tenders verticales, la tendencia que crece

Los tenders verticales se han convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan secar la ropa sin ocupar demasiado espacio. Son ideales para interiores, balcones, patios o incluso terrazas pequeñas, ya que se instalan de manera fija y permiten colgar varias prendas a la vez sin obstaculizar el paso.

Otra de sus ventajas es que su diseño moderno se integra fácilmente a cualquier estilo de hogar, combinando funcionalidad y estética. Los colores más comunes son azul y gris, lo que permite elegir el que mejor se adapte a cada espacio.

Precio del tender vertical. Foto: Mercado Libre.

En cuanto a su precio, los tenders horizontales varían según el tamaño y la capacidad de carga. Actualmente, las opciones más básicas se encuentran entre $22.970 y $25.000, lo que los convierte en una inversión práctica para quienes buscan optimizar el espacio sin renunciar a comodidad y eficiencia.

Precio del tender vertical. Foto: Mercado Libre.

Sin embargo, también existen modelos más costosos, dependiendo del material, la resistencia y la capacidad. Al momento de comprar, es importante evaluar todas las características para elegir la mejor opción.

Precio del tender vertical. Foto: Mercado Libre.

De esta forma, los tenders verticales se consolidan como una opción cómoda, práctica y económica para quienes buscan secar la ropa sin ocupar demasiado espacio. Con su diseño funcional y adaptado a distintos tamaños de hogar, se convierten en una alternativa moderna que combina eficiencia, ahorro de espacio y estilo, ideal para los hogares argentinos actuales.