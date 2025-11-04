Cambian los trenes del AMBA: la novedad para los pasajeros en las principales líneas de Buenos Aires

Según se conoció en las últimas horas, el Ministerio de Economía confirmó la implementación de un nuevo servicio que queda a disposición de los usuarios.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

Los pasajeros de trenes tendrán una nueva herramienta para expresarse, según se conoció. El Ministerio de Economía confirmó la publicación del Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias en su formato digital, que afecta a las líneas ferroviarias con jurisdicción nacional.

La novedad se publicó bajo la normativa 1719/2025. La medida suma un sitio web, además de los métodos de reclamos ya habituales.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

De todos modos, aclararon: “Establécese que los operadores de los servicios deberán disponer, comunicar y publicitar los canales telefónicos y digitales por los cuales se atenderá al público usuario para la realización de denuncias, quejas, reclamos y/o sugerencias, pudiendo mantener el ‘Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias’ en formato papel, de considerarlo necesario”.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estará a cargo de la gestión de este nuevo canal, que permitirá a los usuarios plasmar sus opiniones o realizar sus reclamos.

Mientras se implementa el nuevo sistema, se recomendó que se mantenga el libro físico en las cabeceras de cada línea de trenes “al menos hasta tanto dicha modalidad quede efectivamente en desuso”.

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Según la CNRT, se “ha considerado procedente el requerimiento de la implementación del libro de quejas en formato digital o telefónico, indicando que actualmente la mayoría de los reclamos y quejas de los usuarios de los servicios ferroviarios de pasajeros del área metropolitana se realizan por este medio y que, dicha medida no vulnera la normativa vigente y preserva el principio de protección de los derechos de los usuarios”.

A qué líneas de trenes afecta la nueva medida

La medida impacta sobre tres empresas: Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, Metrovías Sociedad Anónima y la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA).

Por ende, las líneas afectadas son Urquiza, Roca, San Martín, San Martín Mitre, Tren de la Costa y Belgrano Sur.

Tren Urquiza. Foto: X Metrovias.

Uno de los disparadores de esta medida se dio en Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria: se “puso en conocimiento la problemática que se suscita con relación a la utilización de los libros de quejas en formato papel, en las estaciones de la Línea Belgrano Norte”.

Trenes del AMBA: precios de los boletos en noviembre 2025

Con SUBE registrada

Sección 1: $280.

Sección 2: $360.

Sección 3: $450.

Con Tarifa Social:

Sección 1: $126.

Sección 2: $162.

Sección 3: $202,50.

Con SUBE sin registrar:

Sección 1: $560.

Sección 2: $720.

Sección 3: $900.

Efectivo: