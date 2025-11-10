Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima del día

En la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, el clima en Tucumán será predominantemente parcialmente nuboso, con temperaturas ascendiendo desde los 8.5°C hasta máximas de 22.4°C. La humedad se mantendrá alta, en torno al 80%, y el viento soplará con una velocidad media de 22 km/h. No se esperan precipitaciones, por lo que el día será estable en cuanto a lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente nubosos y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas mínimas descenderán hacia los 8.5°C a medida que se aproxima la noche. Se recomienda tener una chaqueta ligera en caso de viento marcado. La puesta del sol está programada para las 18:35, y la luna saldrá a las 17:56, ofreciendo una oportunidad para observar el satélite en el cielo de Tucumán.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:06 de la mañana, iluminando el paisaje tucumano con luz suave. La puesta del sol está prevista para las 18:35, marcando el inicio de la noche y permitiendo disfrutar de las primeras estrellas tras el ocaso.

Nota: Durante la noche, las temperaturas bajarán significativamente, así que es recomendable llevar abrigo si se planea salir tarde.