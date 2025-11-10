Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

lunes, 10 de noviembre de 2025, 06:05

En la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, el clima en Tucumán será predominantemente parcialmente nuboso, con temperaturas ascendiendo desde los 8.5°C hasta máximas de 22.4°C. La humedad se mantendrá alta, en torno al 80%, y el viento soplará con una velocidad media de 22 km/h. No se esperan precipitaciones, por lo que el día será estable en cuanto a lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente nubosos y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas mínimas descenderán hacia los 8.5°C a medida que se aproxima la noche. Se recomienda tener una chaqueta ligera en caso de viento marcado. La puesta del sol está programada para las 18:35, y la luna saldrá a las 17:56, ofreciendo una oportunidad para observar el satélite en el cielo de Tucumán.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:06 de la mañana, iluminando el paisaje tucumano con luz suave. La puesta del sol está prevista para las 18:35, marcando el inicio de la noche y permitiendo disfrutar de las primeras estrellas tras el ocaso.

Nota: Durante la noche, las temperaturas bajarán significativamente, así que es recomendable llevar abrigo si se planea salir tarde.