Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Mendoza, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 6.6°C. Durante la mañana, la máxima alcanzará unos 17.5°C, lo que hace recomendable salir de casa con una chaqueta ligera dado el incremento de velocidad del viento, que llegará a un máximo de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para el resto del día, se prevé que el clima mantenga un patrón de nubosidad intermitente sin precipitaciones significativas registradas. Es importante estar atento a posibles ráfagas de viento ya que se espera que la humedad alcance niveles de hasta 62%, lo que podría influir en la percepción térmica. Tener cuidado al conducir u operar maquinaria ligera al aire libre podría ser prudente dada la velocidad del viento.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Dadas las condiciones climáticas con cierta incertidumbre respecto al viento, se aconseja llevar un paraguas o un impermeable por si acaso. Recordar hidratarse adecuadamente y aplicar protector solar incluso en días nublados, ya que las nubes solo disminuyen pero no bloquean completamente los rayos solares. También se recomienda vestirse en capas para ajustar la temperatura según las necesidades personales durante el transcurso del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte aproximadamente a las 08:05, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:35, momento en el cual la temperatura se ubicará cercana a los niveles mínimos mencionados anteriormente. Estas condiciones astronómicas pueden influir en actividades al aire libre, por lo que es necesario tenerlas presentes al planificar el día.