Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Predicción meteorológica

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, el clima será amigable en la mañana con un inicio de día bastante fresco. La temperatura mínima será de 9.2°C. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, lo que proporcionará intervalos de sol a lo largo de la mañana. Puede explorar más sobre el clima de hoy y cómo esto afectará sus planes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, las temperaturas llegarán a un máximo de 20.4°C. Sin embargo, se mantendrá la situación de cielo parcialmente nuboso, lo que hará que el clima permanezca agradable y sin cambios bruscos. Los vientos moderados alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, creando una sensación de frescura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El amanecer se producirá a las 8:29 y el atardecer se espera a las 18:37. Estas horas son importantes para las personas que deseen realizar observaciones astronómicas o planear actividades al aire libre.