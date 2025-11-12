Un icónico bocadito argentino lanzó una edición navideña para toda la familia: cuánto sale y cómo conseguirlo

Se trata de una golosina muy popular en Argentina, que destaca por su clásica y deliciosa combinación de chocolate y dulce de leche con un sutil sabor a rhum.

Mesa navideña, Navidad, Año Nuevo. Foto: Freepik IA.

Llegan las fiestas de fin de año y la mesa dulce ocupa un lugar destacado en todos los hogares. Es por ello que muchas marcas de golosinas deciden presentar en esta época nuevas versiones de viejos clásicos.

En esta oportunidad, un icónico bocadito argentino llega en presentación de postre para deleitar a toda la familia. Se trata del postre Cabsha, una deliciosa Barra sabor chocolate, con Caramelo sabor dulce de leche y rhum, cubierta con chocolate.

Si bien es un clásico que se consume como golosina individual, también ha dado lugar a que se elaboren postres y tortas inspirados en su sabor y combinación de ingredientes.

Características principales

Sabor y Relleno: El elemento central es su generoso relleno de caramelo sabor dulce de leche, que se mezcla con un toque de ron para darle un sabor distintivo.

POSTRE CABSHA Foto: Redes

Cobertura: Está cubierto de chocolate semiamargo.

Formato Original: Tradicionalmente se vende como un pequeño bocadito envuelto en papel de aluminio, a menudo en cajas de varias unidades.

Formato “Postre”: diseñadas para consumir como un postre más sustancioso. Esta barra de 110g extienden la experiencia del sabor original en un formato distinto.

Precio y dónde conseguirlo: el valor ronda los $3500 y se puede conseguir en cualquier distribuidora mayorista de golosinas o kioscos.