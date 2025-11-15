Porciones grandes en un clásico porteño: cuánto cuesta una pizza de muzzarella en La Mezzetta en noviembre de 2025

La pizza es una de las comidas más elegidas de la Ciudad de Buenos Aires gracias a su practicidad. Cuánto cuesta ir a comer a esta clásica pizzería.

Pizzería La Mezzetta. Foto: X

La Ciudad de Buenos Aires está llena de pequeños rincones para comer, desde grandes bodegones hasta las pizzerías porteñas más clásicas. Dentro del circuito culinario se encuentra La Mezzetta, uno de los locales más representativos y visitados por los turistas y lugareños.

Este histórico establecimiento, ubicado en Álvarez Thomas 1321, en el barrio de Villa Ortúzar, conserva intacta la esencia que lo caracteriza desde 1939. Su increíble formato también es parte de su distintivo sello: allí no hay mesas ni sillas sino una barra para que los comensales disfruten de una buena porción de pizza recién salida del horno.

Pizzería La Mezzetta. Foto: X

A pesar de sus más de siete décadas de trayectoria, la pizza grande de muzzarella sigue siendo la gran estrella. Con precios accesibles y una carta muy amplia, este lugar se destaca entre las pizzerías notables de CABA. ¿Cuánto cuesta ir a comer allí?

Cuánto cuesta una pizza en La Mezzetta en noviembre de 2025

En noviembre de 2025, el valor de la pizza grande de muzzarella es de $15.500, mientras que la versión chica se consigue por $11.700. Además, el menú ofrece otras variedades cuyos precios acompañan la situación económica del momento:

Pizza con jamón y morrones: $23.500.

Pizza napolitana: $19.500.

Fugazza: $11.500.

Fugazzeta: $28.000.

Fugazzeta rellena: $27.500.

Anchoa: $15.500.

Pizzería La Mezzetta. Foto: X

La historia de un clásico porteño

Con más de 80 años de vida, La Mezzetta se mantiene como un punto de encuentro tradicional para vecinos, turistas y amantes de la pizza al molde. Su ambiente popular, el aroma característico que invade la vereda y la atención rápida y al paso refuerzan la identidad que la convirtió en un ícono barrial.

El local también ofrece postres tradicionales (como torta de ricota, pasta frola y torta de dulce de leche) que conservan el espíritu de las antiguas pizzerías familiares que marcaron la gastronomía de Buenos Aires. En un contexto de constantes cambios y subas, La Mezzetta continúa brindando una experiencia auténtica y una porción de historia en cada pizza.