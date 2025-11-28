“Voy a fusilarlos a todos”: la amenaza de una “masacre a tiros” obligó a la Universidad de La Plata a suspender las clases

El agresor envió un mail a la Facultad de Artes en el que detalló sus planes. El remitente utilizó la cuenta “Belcebu 764”

Amenaza de masacre a tiros en la Universidad de La Plata. Foto: NA

A través de un mail, una persona, bajo la cuenta “Belcebu 764” (belcebu764@atomicmalil.io), envió una amenaza de “masacre” al estilo norteamericano a las autoridades de la Facultad de Artes en la Universidad de La Plata.

Con el asunto “Voy a fusilarlos a todos”, la amenaza obligó a las autoridades a suspender las clases del establecimiento platense.

Amenaza de masacre a tiros en la Universidad de La Plata. Foto: NA

El mensaje a las autoridades fue: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribiilandolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya esta todo decidido y no hay vuelta atras, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”.

Al pie del mensaje se adjuntó la imagen de dos armas de fuego, ambas largas y de guerra, una de ellas es el conocido AK47.

Medidas ante el correo electrónico

El caso derivó en la evacuación del edificio de la facultad de Artes y de otras casas de estudios de la UNLP.

Suspensión de las clases en la Universidad de La Plata por amenaza. Foto: NA

Ahora, se abrió una investigación para dar con el implicado y se esperan avances por parte de la Policía Federal.

Si bien la amenaza no se materializó, se instó al personal de seguridad de la UNLP a extremar las medidas de prevención.