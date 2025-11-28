“Voy a fusilarlos a todos”: la amenaza de una “masacre a tiros” obligó a la Universidad de La Plata a suspender las clases

El agresor envió un mail a la Facultad de Artes en el que detalló sus planes. El remitente utilizó la cuenta “Belcebu 764”

viernes, 28 de noviembre de 2025, 16:48
A través de un mail, una persona, bajo la cuenta “Belcebu 764” (belcebu764@atomicmalil.io), envió una amenaza de “masacre” al estilo norteamericano a las autoridades de la Facultad de Artes en la Universidad de La Plata.

Con el asunto “Voy a fusilarlos a todos”, la amenaza obligó a las autoridades a suspender las clases del establecimiento platense.

El mensaje a las autoridades fue: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribiilandolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya esta todo decidido y no hay vuelta atras, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”.

Al pie del mensaje se adjuntó la imagen de dos armas de fuego, ambas largas y de guerra, una de ellas es el conocido AK47.

Medidas ante el correo electrónico

El caso derivó en la evacuación del edificio de la facultad de Artes y de otras casas de estudios de la UNLP.

Suspensión de las clases en la Universidad de La Plata por amenaza.
Suspensión de las clases en la Universidad de La Plata por amenaza. Foto: NA

Ahora, se abrió una investigación para dar con el implicado y se esperan avances por parte de la Policía Federal.

Si bien la amenaza no se materializó, se instó al personal de seguridad de la UNLP a extremar las medidas de prevención.