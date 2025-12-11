Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases y cuáles son las fechas del calendario escolar en Argentina

Las vacaciones de verano 2026 comenzarán entre el 12 y el 22 de diciembre y las provincias tienen definido cuándo terminan las clases. La información completa del cierre del ciclo lectivo 2025.

Cuándo terminan las clases y cuáles son las fechas del calendario escolar en Argentina en 2025.

El ciclo lectivo 2025 se encuentra en su etapa final a pocas semanas de finalizar el año. Es por eso que ya se conocen las fechas del cierre de las clases en cada provincia de la Argentina con la información detallada del calendario escolar que va desde el 12 hasta el 26 de diciembre.

El ciclo lectivo ya conoce las fechas de su finalización. Foto: NA.

El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación. Catamarca, Jujuy y Santa Fe son las primeras provincias en culminar el ciclo lectivo 2025: será este 12 de diciembre.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

Jujuy: 12 de diciembre.

Catamarca: 12 de diciembre.

Santa Fe: 12 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre.

San Juan: 19 de diciembre

Chubut:19 de diciembre.

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre.

Corrientes: 19 de diciembre.

Entre Ríos: 19 de diciembre.

Formosa: 19 de diciembre.

Mendoza: 19 de diciembre.

Neuquén: 19 de diciembre.

Río Negro: 19 de diciembre.

La Rioja: 19 de diciembre.

Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre.

Misiones: 22 de diciembre.

Salta: 22 de diciembre.

La Pampa: 26 de diciembre.

Cómo se organiza el calendario escolar

La Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales. De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

El último día de clases en el país será el 26 de diciembre. Foto: NA.

Calendario escolar 2026: el Gobierno anunció 190 días de clase y reforzó el seguimiento por horas

El Gobierno confirmó que los 24 distritos acordaron un nuevo calendario escolar de cara a 2026. El mismo consistirá de 190 días de clase, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026. La decisión fue tomada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación, presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.Además, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.

El comunicado también detalla que si alguna jurisdicción no logra cubrir esos días y horas, deberá implementar medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj y el Gobierno argumentó que la medición en horas permitirá un monitoreo más preciso y alineado con estándares internacionales.